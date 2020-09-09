В ГАИ рассказали о главных правилах перевозки детей

Короткая ссылка
Старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Ольга Позднякова рассказала о главных правилах перевозки детей.
В ГАИ рассказали о главных правилах перевозки детей
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

В беседе с kp.ru она отметила, что нужно выбирать максимально безопасную скорость движения, а также найти правильные средства пассивной защиты для детей и научиться грамотно ими пользоваться.

Позднякова также рекомендовала заранее планировать маршрут.

«Если ребёнок будет в комфорте, будем всем доволен и чем-то занят, он будет меньше отвлекаться, соответственно, будет меньше отвлекать водителя», — добавила она.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить