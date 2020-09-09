В ГАИ рассказали о главных правилах перевозки детей
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- РИА Новости
В беседе с kp.ru она отметила, что нужно выбирать максимально безопасную скорость движения, а также найти правильные средства пассивной защиты для детей и научиться грамотно ими пользоваться.
Позднякова также рекомендовала заранее планировать маршрут.
«Если ребёнок будет в комфорте, будем всем доволен и чем-то занят, он будет меньше отвлекаться, соответственно, будет меньше отвлекать водителя», — добавила она.
В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.