В Воронежской области тушат крупный лесной пожар
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на данные регионального ГУ МЧС.
О том, что загорелся сухой камыш в пойме реки, спасателям сообщили местные жители. Сильный ветер разнёс огонь, под угрозой оказалась деревня Лушниковка.
Пожар был локализован. С самолёта Бе-200 было сброшено на горящий лес 60 тонн воды.
Всего в тушении задействованы 125 человек и 45 единиц спецтехники.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области загорелись около 20 дачных домов.