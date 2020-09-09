В Воронежской области тушат крупный лесной пожар

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В Воронежской области тушат природный пожар площадью до 130 га. МЧС задействовало авиацию.
В Воронежской области тушат крупный лесной пожар
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на данные регионального ГУ МЧС.

О том, что загорелся сухой камыш в пойме реки, спасателям сообщили местные жители. Сильный ветер разнёс огонь, под угрозой оказалась деревня Лушниковка.

Пожар был локализован. С самолёта Бе-200 было сброшено на горящий лес 60 тонн воды.

Всего в тушении задействованы 125 человек и 45 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области загорелись около 20 дачных домов.

 

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