В Воронежской области тушат крупный лесной пожар

В Воронежской области тушат природный пожар площадью до 130 га. МЧС задействовало авиацию.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на данные регионального ГУ МЧС.

О том, что загорелся сухой камыш в пойме реки, спасателям сообщили местные жители. Сильный ветер разнёс огонь, под угрозой оказалась деревня Лушниковка.

Пожар был локализован. С самолёта Бе-200 было сброшено на горящий лес 60 тонн воды.

Всего в тушении задействованы 125 человек и 45 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области загорелись около 20 дачных домов.