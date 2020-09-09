Эксперт рассказал, как снизить число звонков от мошенников

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Генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский рассказал, как добиться снижения числа звонков от мошенников.
Эксперт рассказал, как снизить число звонков от мошенников
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«К сожалению, от попадания номера телефона в базу данных мошенников никак себя обезопасить нельзя. Утечки происходят со стороны банков. Конечно, вы можете завести два телефона или две сим-карты. Один номер будет для банков, а второй — для всего остального», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Вместе с тем, как считает эксперт, это не будет полноценным решением проблемы.

Как отметил Раевский, нужно очень внимательно относиться к тому, кто и зачем звонит, и если злоумышленники поймут, что с ними говорит понимающий человек, то они могут перестать звонить.

Кроме того, нельзя называть по телефону код банковской карты или пароль для подтверждения операции из смс.

Ранее адвокат, председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнёры» Ольга Сулим в беседе с ФАН дала советы по борьбе с телефонными мошенниками.

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