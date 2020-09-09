Во Владивостоке возбуждено дело в отношении похитившего жену местного жителя
- РИА Новости
Об этом сообщает vostokmedia.com.
Выяснилось, что фигурант имел длительные неприязненные отношения с пострадавшей — это касалось их бракоразводного процесса. Накануне очередного связанного с ним суда мужчина дождался супруги возле подъезда, напал на неё, избил деревянным бруском и затолкал в багажник.
По пути мужчину задержала полиция, которую вызвали свидетели инцидента. В его автомобиле нашли ружьё, пневматический пистолет, верёвку и деревянный брус.
В настоящее время житель Владивостока по решению суда находится под стражей.
Как сообщали в июле «Невские новости», в Санкт-Петербурге задержан мужчина, зарубивший свою жену топором.