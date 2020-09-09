Во Владивостоке возбуждено дело в отношении похитившего жену местного жителя

Короткая ссылка
Во Владивостоке Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который избил и затолкал в багажник автомобиля свою жену.
Во Владивостоке возбуждено дело в отношении похитившего жену местного жителя
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Выяснилось, что фигурант имел длительные неприязненные отношения с пострадавшей — это касалось их бракоразводного процесса. Накануне очередного связанного с ним суда мужчина дождался супруги возле подъезда, напал на неё, избил деревянным бруском и затолкал в багажник.

По пути мужчину задержала полиция, которую вызвали свидетели инцидента. В его автомобиле нашли ружьё, пневматический пистолет, верёвку и деревянный брус.

В настоящее время житель Владивостока по решению суда находится под стражей.

Как сообщали в июле «Невские новости», в Санкт-Петербурге задержан мужчина, зарубивший свою жену топором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить