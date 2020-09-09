В Красногорске потушен пожар на площадке «Главкино»

В Красногорске полностью потушили пожар на площадке «Главкино».

Об этом сообщает телеканал «360».

Рано утром 9 сентября на площадке «Главкино» на площади около 800 кв. м загорелись декорации.

О пожаре на 26-м километре Новорижского шоссе стало известно в 04:11. Огонь удалось локализовать спустя чуть больше часа. Вскоре после этого открытое горение ликвидировали, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«В 06:50 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», — подчеркнули в ведомстве.

Причина возникновения пожара пока неизвестна.

Ранее газета «Известия» сообщала о ходе ликвидации последствий ЧП в жилом доме в Керчи.