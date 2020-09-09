В Красногорске потушен пожар на площадке «Главкино»

Короткая ссылка
В Красногорске полностью потушили пожар на площадке «Главкино».
В Красногорске потушен пожар на площадке «Главкино»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Рано утром 9 сентября на площадке «Главкино» на площади около 800 кв. м загорелись декорации.

О пожаре на 26-м километре Новорижского шоссе стало известно в 04:11. Огонь удалось локализовать спустя чуть больше часа. Вскоре после этого открытое горение ликвидировали, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«В 06:50 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», — подчеркнули в ведомстве.

Причина возникновения пожара пока неизвестна.

Ранее газета «Известия» сообщала о ходе ликвидации последствий ЧП в жилом доме в Керчи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить