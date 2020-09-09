В Красногорске потушен пожар на площадке «Главкино»
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Рано утром 9 сентября на площадке «Главкино» на площади около 800 кв. м загорелись декорации.
О пожаре на 26-м километре Новорижского шоссе стало известно в 04:11. Огонь удалось локализовать спустя чуть больше часа. Вскоре после этого открытое горение ликвидировали, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
«В 06:50 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», — подчеркнули в ведомстве.
Причина возникновения пожара пока неизвестна.
Ранее газета «Известия» сообщала о ходе ликвидации последствий ЧП в жилом доме в Керчи.