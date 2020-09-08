Авиакомпании могут начать полёты в Египет, ОАЭ и на Мальдивы с 8 сентября

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Российские и иностранные авиакомпании могут начать регулярные полёты в Египет, ОАЭ и на Мальдивы с 8 сентября, сообщила Росавиация.
Авиакомпании могут начать полёты в Египет, ОАЭ и на Мальдивы с 8 сентября
  • © Jochen Tack
  • globallookpress.com

«В соответствии с решением правительства Российской Федерации с 8 сентября назначенные российские и иностранные авиакомпании могут приступить к выполнению регулярных полётов в Каир (Египет) и обратно с частотой три рейса в неделю; Дубай (ОАЭ) и обратно с частотой два рейса в неделю; Мале (Мальдивская Республика) и обратно с частотой два рейса в неделю», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Росавиация в соответствии с поручениями правительства России продолжит проводить переговоры с иностранными авиавластями о возобновлении полётов.

Ранее стало известно, что египетская авиакомпания EgyptAir возобновляет полёты из Каира в Москву с 17 сентября.

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