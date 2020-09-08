Эксперт оценил перспективы цифрового образования

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Академик Российской академии образования, председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов оценил перспективы цифрового образования.
Эксперт оценил перспективы цифрового образования
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Сегодня интернет — важное технологическое орудие. С его помощью можно быстро получить информацию практически про всех и про всё. Не всегда глубокую, но всё-таки информационную составляющую, информационную миссию интернет выполняет. Однако он не должен воспитывать людей», — цитирует эксперта newizv.ru.

Как отметил Лиханов, человека молодого воспитывает человек зрелый, взрослый, и в этом смысл системы воспитания.

По словам эксперта, никогда цифровой учитель не сможет воспитать живого человека, это разные функции.

«Можно с помощью цифрового учителя выучить математическую формулу, какое-то технологическое правило, но ни в коем случае не сформировать личность, которая будет способна пожертвовать собой во имя родины», — добавил он.

Ранее проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ОТР оценил перспективы дистанционного образования в школах.

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