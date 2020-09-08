В Петербурге почтили память жертв блокадного Ленинграда

На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге почтили память жертв блокадного Ленинграда.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского района.

Участниками траурной церемонии стали члены городского правительства, руководители исполнительных органов государственной власти, депутаты Госдумы и заксобрания, члены общественных организаций, ветераны и жители района.

Серафимовское кладбище — одно из мест массовых захоронений. В 1941—1944 годы там похоронили более 100 тыс. погибших.

Ранее kp.ru сообщало, что в Петербурге рассказали о планах по расширению выставки, посвящённой блокаде.