В Петербурге прокомментировали ситуацию с туриндустрией

В комитете по туризму Санкт-Петербурга прокомментировали ситуацию с туриндустрией.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В течение летних месяцев количество туристов росло. Если в июне зарегистрировали 25 тыс., то в июле показатель вырос до 350 тыс., в августе — до 700 тыс.

Как прогнозируют в комитете, по итогам года в городе побывают более 2 млн гостей.

Половина приезжих — из Москвы. Около 15% туристов приходится на Мурманск, Казань и Сочи.

Как сообщало ФБА «Экономика сегодня», власти Анапы и Ярославской области оценили ситуацию с туризмом на фоне пандемии.