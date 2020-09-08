В Петербурге прокомментировали ситуацию с туриндустрией

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В комитете по туризму Санкт-Петербурга прокомментировали ситуацию с туриндустрией.
В Петербурге прокомментировали ситуацию с туриндустрией
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В течение летних месяцев количество туристов росло. Если в июне зарегистрировали 25 тыс., то в июле показатель вырос до 350 тыс., в августе — до 700 тыс.

Как прогнозируют в комитете, по итогам года в городе побывают более 2 млн гостей.

Половина приезжих — из Москвы. Около 15% туристов приходится на Мурманск, Казань и Сочи.

Как сообщало ФБА «Экономика сегодня», власти Анапы и Ярославской области оценили ситуацию с туризмом на фоне пандемии.

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