Стартовала первая «Российская креативная неделя»

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В регионах впервые стартовал фестиваль «Российская креативная неделя». Специальные события проходят до 10 сентября, а 11—13 сентября в Москве пройдут выставки, бизнес-форум, лекции, мастер-классы, паблик-токи.
Стартовала первая «Российская креативная неделя»
  • Pixabay

Об этом сообщает «Взгляд».

«Люди — это главное богатство любой страны. Процветание государства зависит от того, насколько комфортные условия созданы в нём для реализации лучших способностей его граждан. Именно яркие, творческие люди совершают выдающиеся открытия и формируют будущее, в котором хочется жить», — заявил начальник Управления президента по общественным проектам, председатель оргкомитета фестиваля «Российская креативная неделя» Сергей Новиков.

«Российская креативная неделя» охватывает 14 направлений, среди которых искусство, музыка, мода, архитектура, кино, телевидение, новые медиа, маркетинг.

Ранее певица и актриса Лика Рулла в беседе с газетой «Известия» рассказала о своих задачах на фестивале «Таврида».

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