Иосиф Пригожин прокомментировал приговор Ефремову

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал приговор актёру Михаилу Ефремову.

«Справедливое решение. Судят в первую очередь гражданина, который нарушил закон. Он сел пьяным за руль, пересёк две сплошные, по его вине погиб человек, а в крови был обнаружен алкоголь», — заявил Пригожин в беседе с «Газетой.Ru».

Как считает продюсер, если из жалости пропустить это дело, то другие могут использовать его как инструмент давления на суд.

Ранее глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников в беседе с kp.ru прокомментировал процесс по делу Ефремова.