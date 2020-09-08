Иосиф Пригожин прокомментировал приговор Ефремову

Короткая ссылка
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал приговор актёру Михаилу Ефремову.
Иосиф Пригожин прокомментировал приговор Ефремову
  • © РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда

«Справедливое решение. Судят в первую очередь гражданина, который нарушил закон. Он сел пьяным за руль, пересёк две сплошные, по его вине погиб человек, а в крови был обнаружен алкоголь», — заявил Пригожин в беседе с «Газетой.Ru».

Как считает продюсер, если из жалости пропустить это дело, то другие могут использовать его как инструмент давления на суд.

Ранее глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников в беседе с kp.ru прокомментировал процесс по делу Ефремова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить