Адвокат прокомментировала ситуацию с Ефремовым

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Адвокат Ирина Шахрай прокомментировала ситуацию с актёром Михаилом Ефремовым.
Адвокат прокомментировала ситуацию с Ефремовым
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«На мой взгляд, исход дела негативнее, чем он мог бы быть. И подсудимый, и его защита неоднократно меняли позицию и показания — от признания вины до полного отказа и настаивания на невиновности», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и факты».

По её мнению, исход дела для подсудимого при сохранении признания вины и чистосердечном раскаянии оказался бы позитивнее и в части наказания, и в медийном плане.

Со своей стороны, музыкант Юрий Лоза в беседе с «Газетой.Ru» сказал, что не может оценить приговор.

«Тут не может быть однозначного мнения. Те, кто считает его великим артистом, они скажут, что много. Семья, потерявшая кормильца, скажет, что мало. Нет общепринятого знаменателя, каких-то общих правил», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Ефремова поместили в СИЗО №5.

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