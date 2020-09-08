Собянин рассказал о действиях при росте случаев коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на Московском финансовом форуме рассказал о действиях столичных властей в случае роста числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Собянин сообщил, что «при повышении заболеваемости, при усложнении ситуации, что вполне возможно в осенне-зимний период, должны пройти с минимумом ограничений, связанных с ограничениями по экономике, передвижения по городу и так далее».

«При том нужно соблюдать те требования, которые предъявляют врачи», — цитирует РИА Новости мэра.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.