В Московской области рассказали о сборе урожая зерновых

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин сообщил, что подмосковные аграрии собрали порядка 400 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.

Об этом сообщает телеканал «360».

Лидерами по объёму стали озимые пшеница, рожь и тритикале. Затем — яровые культуры.

«Это уже почти на 70 тыс. тонн больше, чем в аналогичную дату прошлого года, когда было собрано около 329 тыс. тонн зерна», — сообщил Андрей Разин.

Вместе с тем в Подмосковье собирают масличные культуры — их собрано уже более 34 тыс. тонн. Это опережение прошлогоднего показателя более чем на 27 тыс. тонн.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что сельскохозяйственным предприятиям Удмуртии предоставили субсидии в размере 178,1 млн рублей на модернизацию производственной базы.