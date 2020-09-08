Роспотребнадзор: опасность завоза чумы из Монголии в Россию отсутствует

В Роспотребнадзоре сообщили, что опасность заноса или завоза возбудителя чумы с территории Монголии в Россию отсутствует.

«Ситуация в трансграничных с Монголией Горно-Алтайском высокогорном и Тувинском горном природных очагах полностью контролируется противочумными учреждениями Роспотребнадзора», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что «опасность заноса или завоза возбудителя чумы с территории Монголии в Российскую Федерацию отсутствует».

В ведомстве подчеркнули, что в России «все мероприятия в рамках планового ежегодного мониторинга в природных очагах чумы (в том числе на границе с Монголией) проводятся в полном объёме (мониторинг, вакцинация, дезинсекция)».

«На территории Республики Алтай провакцинирован против чумы 18 091 человек, в Республике Тыва — 9148 человек. Медицинские учреждения готовы к оказанию помощи больным чумой», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с бубонной чумой.