Экономист рассказал о самой выгодной для россиян валюте

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Экономист Денис Ракша рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения россиянам.
Экономист рассказал о самой выгодной для россиян валюте
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Ракша рассказал в беседе с НСН, что не советует покупать экзотическую валюту вроде шведской кроны, датской кроны или швейцарского франка тем, кто не разбирается в нюансах рынка.

«Для непрофессионала, у которого не очень много рублей и эти рубли надо сохранить надолго, прямая дорога в доллар. При всех пертурбациях доллар — это защитная валюта. Через два месяца закончится предвыборная кампания в США, выберут какого-нибудь президента, доллар всё равно будет укрепляться», — сказал Ракша.

Ранее инвестор Артём Богач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с курсами валют.

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