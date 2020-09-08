Экономист рассказал о самой выгодной для россиян валюте

Экономист Денис Ракша рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения россиянам.

Ракша рассказал в беседе с НСН, что не советует покупать экзотическую валюту вроде шведской кроны, датской кроны или швейцарского франка тем, кто не разбирается в нюансах рынка.

«Для непрофессионала, у которого не очень много рублей и эти рубли надо сохранить надолго, прямая дорога в доллар. При всех пертурбациях доллар — это защитная валюта. Через два месяца закончится предвыборная кампания в США, выберут какого-нибудь президента, доллар всё равно будет укрепляться», — сказал Ракша.

Ранее инвестор Артём Богач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с курсами валют.