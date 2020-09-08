Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Глава российского Минздрава в ходе рабочего визита в Архангельск оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

Он отметил, что «в целом по региону ситуация развивается положительно, количество заболевших уменьшается».

«Но мы видим, что коронавирусная инфекция не отступает полностью. В целом по всем регионам сегодня мы видим снижение», — цитирует ТАСС Мурашко.

При этом он подчеркнул, что «поведение населения, определённое соблюдение по-прежнему противоэпидемических мер — это важный этап для возвращения к нормальной жизни».

Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.