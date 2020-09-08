Аналитик рассказал, как не стать жертвой интернет-мошенников

Старший специалист департамента безопасности «Авито» Кирилл Лавров рассказал о схемах обмана, которыми пользуются мошенники в интернете.

Эксперты советуют никогда не сообщать и не отправлять посторонним коды из смс-сообщений от банка, ПИН-код и CVV-код банковской карты. Эти данные не могут запрашивать даже сотрудники банковских организаций.

Об этом Кирилл Лавров рассказал в беседе с «Российской газетой».

Соблюдать бдительность стоит при онлайн-заказе товаров на популярных сайтах. К примеру, продавец предлагает оплатить покупку через интернет — для этого присылает ссылку и просит пройти по ней. Ссылка уводит покупателя с реального сайта на подменённую версию.

«После оплаты на такой странице вы в лучшем случае не увидите ни денег, ни товара, в худшем — с вашей карты снимут и другие средства», — поясняет Лавров.

Ещё одна распространённая схема связана с просьбой заранее внести предоплату. Это особенно касается редких товаров или тех, что продаются по привлекательной цене. Насторожить должны спешка и настойчивость, с которой продавец предлагает внести предоплату. С помощью функции «Безопасная сделка» можно заморозить средства до момента получения товара.

Нередко встречаются случаи обмана, когда покупатель и продавец находятся в разных городах. В таком случае вырастает шанс получить некачественный товар. Это особенно касается покупки технически сложных дорогих товаров, работоспособность и состояние которых трудно определить по фото. Эксперты советуют заказывать такие товары на проверенных онлайн-площадках, а также обращать внимание на профиль продавцов.

Ранее руководитель отдела анализа защищённости веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин рассказал в интервью газете «Известия», насколько безопасно использование системы быстрых платежей.