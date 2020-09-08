В Красноярском крае и Якутии пресекли попытки вывезти незаконно полученное золото

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В Красноярском крае и Якутии задержали злоумышленников, пытавшихся вывезти на продажу незаконно полученное золото общей стоимостью более 13 млн рублей.
В Красноярском крае и Якутии пресекли попытки вывезти незаконно полученное золото
  • © Пресс-служба МВД Якутии

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

В Мотыгинском районе Красноярского края работник одного из местных рудников подозревается в краже и нелегальной перевозке природного золота. Его автомобиль остановили для проверки. Под водительским креслом обнаружено 11 свёртков.

Оказалось, что в течение нескольких месяцев мужчина выносил с предприятия золотосодержащий песок и золотые самородки и прятал их в лесу. Стоимость похищенного оценивается в 8,5 млн рублей.

В Якутии сотрудники ДПС нашли в автомобиле 12 свёртков с природным шлиховым золотом, а также ювелирные украшения на сумму 4,8 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела.

Как сообщал ранее портал URA.RU, сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области совместно с таможенниками аэропорта Кольцово в Екатеринбурге пресекли вывоз предметов военной экипировки за границу.

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