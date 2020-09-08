В цехе Каменск-Уральского металлургического завода произошёл пожар

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Во вторник, 8 сентября, около 5:00 произошёл пожар в цехе Каменск-Уральского металлургического завода в Свердловской области.
В цехе Каменск-Уральского металлургического завода произошёл пожар
  • © ГУ МЧС России по Свердловской области

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.

Загорелся металлопрокатный цех на площади 100 кв. м. С предприятия были эвакуированы десять человек.

На тушение пожара ушло около часа. В мероприятии принимали участие 34 сотрудника пожарной службы.

В огне никто не пострадал, причина возгорания устанавливается.

Ранее газета «Известия» сообщала о ходе ликвидации последствий ЧП в жилом доме в Керчи.

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