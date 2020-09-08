В цехе Каменск-Уральского металлургического завода произошёл пожар
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Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.
Загорелся металлопрокатный цех на площади 100 кв. м. С предприятия были эвакуированы десять человек.
На тушение пожара ушло около часа. В мероприятии принимали участие 34 сотрудника пожарной службы.
В огне никто не пострадал, причина возгорания устанавливается.
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