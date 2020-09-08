Помощник полпреда УрФО стал одним из победителей конкурса «Лидеры России»
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- АГН «Москва»
Об этом сообщает tagilcity.ru.
В качестве приза Гурарий получит образовательный грант на 1 млн рублей, с помощью которого можно повысить свою квалификацию. Кроме того, в течение года ему будет давать консультации наставник — топ-менеджер крупной компании или высокопоставленный чиновник.
Евгений Гурарий является сотрудником полпредства с начала 2019 года.
Как сообщал ранее «Янтарный край», конкурс прокомментировал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который участвует в мероприятиях суперфинала «Лидеров России» в качестве наставника.