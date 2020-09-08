Помощник полпреда УрФО стал одним из победителей конкурса «Лидеры России»

Помощник полпреда президента в УрФО Евгений Гурарий стал финалистом конкурса «Лидеры России».

Об этом сообщает tagilcity.ru.

В качестве приза Гурарий получит образовательный грант на 1 млн рублей, с помощью которого можно повысить свою квалификацию. Кроме того, в течение года ему будет давать консультации наставник — топ-менеджер крупной компании или высокопоставленный чиновник.

Евгений Гурарий является сотрудником полпредства с начала 2019 года.

Как сообщал ранее «Янтарный край», конкурс прокомментировал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который участвует в мероприятиях суперфинала «Лидеров России» в качестве наставника.