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Помощник полпреда УрФО стал одним из победителей конкурса «Лидеры России»

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Помощник полпреда президента в УрФО Евгений Гурарий стал финалистом конкурса «Лидеры России».
Помощник полпреда УрФО стал одним из победителей конкурса «Лидеры России»
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает tagilcity.ru.

В качестве приза Гурарий получит образовательный грант на 1 млн рублей, с помощью которого можно повысить свою квалификацию. Кроме того, в течение года ему будет давать консультации наставник — топ-менеджер крупной компании или высокопоставленный чиновник.

Евгений Гурарий является сотрудником полпредства с начала 2019 года.

Как сообщал ранее «Янтарный край», конкурс прокомментировал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который участвует в мероприятиях суперфинала «Лидеров России» в качестве наставника.

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