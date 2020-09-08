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В Омске рассказали о ситуации с нарушением масочного режима

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В Омске оштрафовали 148 пассажиров общественного транспорта за нарушение масочного режима.
В Омске рассказали о ситуации с нарушением масочного режима
  • РИА Новости

Об этом сообщает Gorod55 со ссылкой на пресс-службу мэрии.

С 15 апреля по 6 сентября рейды прошли в 17 300 организациях.

В транспорте было зафиксировано 148 случаев нарушения масочного режима.

В Омске режим ограничений в общественных местах, торговых центрах, местах проведения работ и получения услуг действует до 29 сентября. Масочный режим также необходимо соблюдать на остановках и в транспорте, в том числе в такси.

В августе телеканал «360» сообщил, что в Московской области пассажиры, едущие в электричках без защитных масок, за три дня были оштрафованы в общей сложности на 870 тыс. рублей.

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