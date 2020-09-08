На автотрассе Тюмень — Ханты-Мансийск грузовик протаранил четыре автомобиля

Во вторник, 8 сентября, около 05:00 на 234-м км федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск фургон Foton въехал в четыре автомобиля, ожидающих зелёного сигнала светофора.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

В ГИБДД по Тюменской области уточнили, что в этом месте проводятся дорожные работы и организовано реверсивное движение.

По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулём. В результате пострадал 60-летний водитель Renault Sandero, его 60-летняя пассажирка скончалась на месте от травм, несовместимых с жизнью.

«Обстоятельства аварии выясняются. Предварительно, все необходимые дорожные знаки, аншлаги, светофор в месте проведения дорожных работ установлены без нарушений», — пояснили в Госавтоинспекции.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.