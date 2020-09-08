Пермский учёный стал финалистом конкурса «Лидеры России»

Короткая ссылка
Кандидат физико-математических наук, начальник управления науки ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» Павел Волегов стал победителем конкурса «Лидеры России» в специализации «Наука».
Пермский учёный стал финалистом конкурса «Лидеры России»
  • © Игорь Онучин
  • РИА Новости

Об этом сообщает properm.ru.

Учёного в качестве приза ждёт 1 млн рублей, в течение года он сможет получать личные консультации членов Совета при президенте России по науке и образованию, руководителей крупнейших вузов и научных организаций, ведущих российских учёных.

Как сообщал ранее «Янтарный край», губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который в качестве наставника участвует в мероприятиях суперфинала «Лидеров России», прокомментировал конкурс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить