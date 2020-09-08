Пермский учёный стал финалистом конкурса «Лидеры России»

Кандидат физико-математических наук, начальник управления науки ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» Павел Волегов стал победителем конкурса «Лидеры России» в специализации «Наука».

Об этом сообщает properm.ru.

Учёного в качестве приза ждёт 1 млн рублей, в течение года он сможет получать личные консультации членов Совета при президенте России по науке и образованию, руководителей крупнейших вузов и научных организаций, ведущих российских учёных.

Как сообщал ранее «Янтарный край», губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который в качестве наставника участвует в мероприятиях суперфинала «Лидеров России», прокомментировал конкурс.