Дальнереченску предложили присвоить звание «Город воинской доблести»

Губернатору Приморья Олегу Кожемяко направлено ходатайство о присвоении Дальнереченску регионального почётного звания «Город воинской доблести».

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

С данной инициативой в Законодательное собрание края обратилась дума городского округа.

«У Дальнереченска, который исторически является пограничным форпостом России на Дальнем Востоке, богатое боевое прошлое. Он неоднократно находился в зоне боевых действий, проходивших не только в непосредственной близости от него, но и в городской черте», — сказал председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев.

В феврале издание kp.ru сообщало, что новые улицы в Хабаровске планируют назвать в честь героев Великой Отечественной войны.