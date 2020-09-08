У половины детей с COVID-19 в России болезнь протекала в лёгкой форме

В России за первое полугодие 2020 года почти 50 тыс. детей переболели коронавирусом, у половины инфекция протекала в лёгкой форме, у 32% было бессимптомное течение, тяжёлая форма — лишь у 0,2%. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как пояснили в ведомстве, за первые полгода зарегистрировано 47 712 случаев COVID-19 у детей, что составило 8,4% от общего числа заболевших.

«Ретроспективный анализ у детей за этот период в Российской Федерации показал, что у большинства новая коронавирусная инфекция протекала в лёгкой форме (49,9%),» — цитирует агентство пресс-службу ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что это может объясняться так называемой конкуренцией вирусов, а также, вероятно, тем, что у детей рецептор АПФ, к которому прикрепляется коронавирус, имеется в недостаточных количествах в дыхательных путях, лёгких и кишечнике.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила вероятность передачи COVID-19 от детей к взрослым.