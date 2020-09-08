В Приморье из-за тайфунов около 2 тысяч человек остаются без света
«Сейчас пока сложно точную цифру назвать, она постоянно меняется — восстанавливают, где-то отключается вторично, но на утро около 2 тыс. человек в семи муниципалитетах (остаются) без света. Работы по устранению последствий тайфуна ведутся в круглосуточном режиме», — рассказали агентству.
4 сентября в краевом Министерстве ГО и ЧС рассказали о ходе ликвидации последствий тайфуна «Майсак» в Приморье.
Как уточнялось, после прохождения Приморского края тайфун ослабел до циклона.