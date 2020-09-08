В Приморье из-за тайфунов около 2 тысяч человек остаются без света

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Почти 2 тысячи человек в семи муниципалитетах Приморья остаются без света в связи с тайфунами «Майсак» и «Хайшен», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства региона.

«Сейчас пока сложно точную цифру назвать, она постоянно меняется — восстанавливают, где-то отключается вторично, но на утро около 2 тыс. человек в семи муниципалитетах (остаются) без света. Работы по устранению последствий тайфуна ведутся в круглосуточном режиме», — рассказали агентству.

4 сентября в краевом Министерстве ГО и ЧС рассказали о ходе ликвидации последствий тайфуна «Майсак» в Приморье.

Как уточнялось, после прохождения Приморского края тайфун ослабел до циклона.

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