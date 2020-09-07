Рекламодатели отказались от шоу Comment Out после шуток про Белоруссию

Unilever Russia и «Яндекс.Лавка» решили отказаться от сотрудничества с шоу Comment Out после выхода выпуска с шутками о протестах в Белоруссии и Хабаровске.

«Мы не намерены продолжать сотрудничество с шоу и не планируем интеграции в дальнейшие выпуски», — сказал РБК представитель «Яндекс.Лавки».

Как отмечается, решение отказаться от сотрудничества было принято после выпуска от 31 августа, в котором фронтмену группы The Hatters Юрию Музыченко было предложено оставить в соцсетях оскорбительный комментарий в адрес бело-красно-белого флага протестующих в Белоруссии, либо комментарий с оскорблением Хабаровска и его жителей.

Музыченко отказался выполнять оба задания.

Об отказе сотрудничать с шоу также сообщили в компании Unilever Russia.

«Мы намерены предпринять все усилия, чтобы впредь избегать интеграций, которые противоречат ценностям компании и вредят репутации наших брендов. Первым таким шагом станет отказ Unilever Russia от дальнейшего сотрудничества с передачей Comment Out в какой бы то ни было форме», —говорится в заявлении компании в Telegram-канале от 3 сентября.

Авторы Comment Out, комментируя ситуацию, сообщили изданию, что понимают партнёров и уважают их позицию.

«Даже когда они бегут с корабля через пробоину», — заявили там.

Кроме того, на YouTube-канале «Чикен Карри», где публикуется шоу, было размещено заявление.

«Смешным ни один человек в нашей команде это не считает. Этот отвратительный, позорный, мерзкий (и прочие негативные слова) комментарий создан осознанно», — говорилось в заявлении.

Там подчёркивали, что это возможность высказаться на тему и послушать адекватное мнение.

«Конечно с надеждой, что оно будет диаметрально противоположным. Мы создаём экстремальную ситуацию, в которой всегда проявляется истинное мнение человека. Мы не свою позицию продвигаем — мы работаем на участника», — добавили авторы проекта.

Как пишет РБК, об отказе сотрудничать с шоу заявили и представители «Магнита» и Mars.