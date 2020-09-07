Военнослужащие ЗВО отработали форсирование водных преград в Ленобласти

Подразделения отдельной гвардейской Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа отработали форсирование водных преград на штатной технике в Ленинградской области.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

В число задач также входил штурм укреплений условного противника.

Перед тренировкой все участники прошли специальную подготовку по аварийному покиданию боевых машин на тренажёрах. Мотострелки также сдали теоретические зачёты.

К занятиям привлекли более 200 военных и около 20 единиц спецтехники.

24 июля «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЗВО сообщил, что на полигонах Алабино и Головеньки в Московской области военнослужащие танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы в рамках командно-штабных учений.