Военнослужащие ЗВО отработали форсирование водных преград в Ленобласти
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- РИА Новости
Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
В число задач также входил штурм укреплений условного противника.
Перед тренировкой все участники прошли специальную подготовку по аварийному покиданию боевых машин на тренажёрах. Мотострелки также сдали теоретические зачёты.
К занятиям привлекли более 200 военных и около 20 единиц спецтехники.
24 июля «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЗВО сообщил, что на полигонах Алабино и Головеньки в Московской области военнослужащие танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы в рамках командно-штабных учений.