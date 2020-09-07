В Ростовской области запустили образовательный проект «Уроки Второй мировой»

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В Ростовской области заработал образовательный проект «Уроки Второй мировой».
В Ростовской области запустили образовательный проект «Уроки Второй мировой»
  • © Сергей Аверин
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

«Занятия, посвящённые 75-летию Победы, были ориентированы на исторические события, проходившие непосредственно на территории населённого пункта или на донской земле», — заявила заместитель министра общего и профессионального образования области Тамара Шевченко.

В частности, школьникам рассказали о событиях Второй мировой и Советско-японской войны, а также о Красной армии на Дальнем Востоке.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге рассказали о планах по расширению выставки, посвящённой блокаде.

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