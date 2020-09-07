Психолог дала рекомендации по выбору кружков для детей

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Профессор кафедры возрастной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Наталья Авдеева дала рекомендации по выбору кружков для детей.
Психолог дала рекомендации по выбору кружков для детей
  • Pixabay

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» она посоветовала родителям обратить внимание и на очные занятия, и на онлайн-занятия.

«Думаю, что появятся какие-то новые формы кружков, может быть, маленькими группами, так, чтобы это было безопасно. Ребёнку нужно тренировать и навыки практического интеллекта, уметь делать что-то руками. Невербальный интеллект тоже очень хорош», — сказала эксперт.

По её словам, при выборе занятий нужно предлагать детям такие, которые были бы направлены на разные сферы развития.

Более того, отметила Авдеева, если ребёнок чего-то не умеет, именно в этой сфере его и следует развивать.

«Спорт нужен обязательно. Можно обойтись без секций или спортивной школы. Но тогда придётся потрудиться родителям: бегать с ребёнком, заниматься на спортивной площадке — всё это вполне посильно и папе, и маме», — добавила она.

Ранее профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Марина Розенова в беседе с kp.ru дала рекомендации по поддержке учеников, боящихся отвечать у доски.

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