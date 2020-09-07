В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус

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Зеленоградский районный суд Санкт-Петербурга впервые оштрафовал местного жителя на 15 тыс. рублей за неразмещение в трёхдневный срок после прибытия из-за границы результатов теста на коронавирус на портале госуслуг.
В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, всего с 2 августа был составлен 101 протокол об административном правонарушении на лиц, которые после прибытия из-за рубежа не опубликовали на Едином портале государственных услуг результаты теста на коронавирус. 

Все материалы по данным делам переданы в судебные органы.

Ранее телеканал «360» передавал, что наибольшее число нарушителей масочного режима в электричках Подмосковья выявили на станциях Серпухов, Голицыно и Люберцы-1.

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