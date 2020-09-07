В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус
- © Евгений Епанчинцев
- РИА Новости
Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
По данным ведомства, всего с 2 августа был составлен 101 протокол об административном правонарушении на лиц, которые после прибытия из-за рубежа не опубликовали на Едином портале государственных услуг результаты теста на коронавирус.
Все материалы по данным делам переданы в судебные органы.
Ранее телеканал «360» передавал, что наибольшее число нарушителей масочного режима в электричках Подмосковья выявили на станциях Серпухов, Голицыно и Люберцы-1.