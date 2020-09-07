В Москве рассказали о дизайне станции БКЛ «Кленовый бульвар»

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Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о дизайне станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии.
В Москве рассказали о дизайне станции БКЛ «Кленовый бульвар»
  • © Пресс-служба Москомархитектуры

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Концепция оформления выполнена с учётом культурного контекста района. Часть освещения будет напоминать сетчатую керамику, которой занимались на территории Дьякова городища в Коломенском. Форма наземных вестибюлей по концепции похожа на часть дворца Алексея Михайловича в Коломенском.

«Кроме того, у архитекторов есть идея подсветить павильоны с помощью точечных лампочек, встроенных в дорожное покрытие прямо у выходов из метро. Композиционно они будут выглядеть словно сверкающие капли дождя», — отметил Кузнецов.

Ранее портал kp.ru сообщал, что станцию «Кленовый бульвар» БКЛ планируют открыть в 2022 году.

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