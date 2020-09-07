В Астраханской области состоялись учения ракетных войск

В Астраханской области состоялся полевой выход войск с участием комплексов С-300 и «Буков».

Об этом сообщает ОТР.

В рамках манёвров организовано 16 тактических учений ракетных войск. Всего в них участвовали более 10 тыс. военных.

Они выполнили боевые стрельбы по воздушным мишеням. Ликвидированы свыше 50 одиночных и групповых целей.

24 июля «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЗВО сообщил, что на полигонах Алабино и Головеньки в Московской области военнослужащие танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы в рамках командно-штабных учений.