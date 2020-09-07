В Нижнем Новгороде вновь открываются читальные залы

Читальные залы нижегородских библиотек возобновляют свою работу после ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

Как сообщает РИА «Время Н», соответствующие изменения губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс в указ о режиме повышенной готовности.

В читальные залы посетители будут допускаться в масках и перчатках. Рассадка должна осуществляться с соблюдением дистанции.

«Для школьников и студентов сейчас важно иметь возможность полноценно трудиться с учебной и научной литературой. Рассчитываем, что сотрудники библиотек обеспечат необходимый уровень безопасности», — отметил Никитин.

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