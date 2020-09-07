В Петербурге 8 сентября ветераны смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом

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Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Петербурге, могут бесплатно воспользоваться общественным транспортом 8 сентября — в День памяти жертв блокады.
В Петербурге 8 сентября ветераны смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей в этот день получат право бесплатного проезда на социальных маршрутах наземного общественного транспорта, а также в метро. Для этого необходимо предъявить удостоверяющий документ.

Отмечается, что бесплатный проезд предоставляется вне зависимости от гражданства и места проживания.

Ранее kp.ru передавала слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о том, что экспозиция, посвящённая блокаде Ленинграда, в историко-мемориальном музее «Смольный» расширится и станет доступнее.

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