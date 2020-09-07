В Татарстане прокомментировали ситуацию с турпотоком
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на республиканский Госкомитет по туризму.
Несмотря на снижение спроса на турпоездки из-за COVID-19, лето демонстрирует ежемесячный прирост количества путешественников. Так, в августе туристские центры региона посетили почти в четыре раза больше человек, чем в июне.
В частности, Казанский кремль принял этим летом 750 тыс. человек против почти 1,3 млн годом ранее.
Как сообщало ФБА «Экономика сегодня», власти Анапы и Ярославской области оценили ситуацию с туризмом на фоне пандемии.