В Татарстане прокомментировали ситуацию с турпотоком

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В июне — августе 2020 года общий турпоток в основные турцентры Татарстана снизился на 42,5% по отношению к аналогичному периоду 2019-го.
В Татарстане прокомментировали ситуацию с турпотоком
  • © РИА Новости / Роман Кручинин

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на республиканский Госкомитет по туризму.

Несмотря на снижение спроса на турпоездки из-за COVID-19, лето демонстрирует ежемесячный прирост количества путешественников. Так, в августе туристские центры региона посетили почти в четыре раза больше человек, чем в июне.

В частности, Казанский кремль принял этим летом 750 тыс. человек против почти 1,3 млн годом ранее.

Как сообщало ФБА «Экономика сегодня», власти Анапы и Ярославской области оценили ситуацию с туризмом на фоне пандемии.

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