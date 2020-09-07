Губернатор ЯНАО прокомментировал ситуацию с разрушением дороги

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что дорога из Салехарда — столицы Ямало-Ненецкого автономного округа — в Аксарку пришла в негодность из-за потепления.
Губернатор ЯНАО прокомментировал ситуацию с разрушением дороги
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Как сообщает URA.RU, об этом Дмитрий Артюхов заявил в ходе рабочей поездки в Приуральский район.

«Ключевой вопрос для жителей районного центра — это дорога. Главная причина, по которой она пришла в негодность, — потепление», — сообщил глава региона.

По словам Дмитрия Артюхова, сейчас необходимо провести дополнительную отсыпку, чтобы разделить мерзлоту и верхний слой дороги.

Работы по восстановлению трассы начнутся только в 2021 году.

В начале августа главный редактор издания «За рулём» Максим Кадаков оценил в беседе с Nation News предложение депутата Госдумы Василия Власова отменить транспортный налог на отечественные автомобили.

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