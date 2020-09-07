Губернатор ЯНАО прокомментировал ситуацию с разрушением дороги
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- РИА Новости
Как сообщает URA.RU, об этом Дмитрий Артюхов заявил в ходе рабочей поездки в Приуральский район.
«Ключевой вопрос для жителей районного центра — это дорога. Главная причина, по которой она пришла в негодность, — потепление», — сообщил глава региона.
По словам Дмитрия Артюхова, сейчас необходимо провести дополнительную отсыпку, чтобы разделить мерзлоту и верхний слой дороги.
Работы по восстановлению трассы начнутся только в 2021 году.
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