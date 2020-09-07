Заблудившихся в горах Сочи туристов эвакуировали на вертолёте

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В горах Сочи завершилась спасательная операция по поиску восьми детей и трёх взрослых, их доставили на вертолёте в Красную Поляну.
Заблудившихся в горах Сочи туристов эвакуировали на вертолёте
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом пишет портал «Юга.ру».

Как сообщалось, группа вышла утром в воскресенье, 6 сентября, из посёлка Эсто-Садок в горно-лесной массив к озеру на высоте 2320 м на южном склоне «Розы Хутор» и не вернулась.

К утру понедельника, 7 сентября, их искали почти 200 человек, были привлечены конные отряды и вертолёт. Позже туристы вышли на связь и сообщили, что находятся на горе Ачишхо, в 8 км от посёлка Красная Поляна.

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