Власти Новосибирска прокомментировали ситуацию с сообщениями о минировании

В Новосибирске в понедельник, 7 сентября, утром эвакуировали персонал двух крупных торговых центров из-за сообщений о минировании, которые оказались ложными.

Об этом сообщает kp.ru.

«7 сентября по электронной почте поступили массовые сообщения о минировании в регионе зданий торговых центров и объектов промышленности. Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливают отправителей сообщений», — сказали в аппарате антитеррористической комиссии региона.

Была проведена проверка одного из торговых центров кинологами и сотрудниками полиции. Угроз не обнаружено.

В августе портал URA.RU сообщил, что в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) прошла проверка после сообщения о минировании. Сообщение оказалось ложным.