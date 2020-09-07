В Артёме проходят рейды по выявлению санитарных нарушений
- © Илья Питалев
- РИА Новости
Как сообщили vostokmedia.com в администрации города, специалисты проверяют соблюдение в общественных пространствах масочного режима, социальной дистанции, санобработки помещений, наличие средств защиты у работников и техперсонала, наличие разделительной разметки на предприятиях.
В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 73 новых случая заболевания коронавирусом.
Ранее начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.