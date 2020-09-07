В Москве начался приём заявок на выставку молодых дизайнеров и художников

Приём заявок на выставку-презентацию молодых дизайнеров и художников Futurum Moscow открыли в Москве.

Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы, а также на заммэра города Наталью Сергунину.

Мероприятие состоится 3 октября в дистанционном формате.

«Приглашаем молодые московские бренды поучаствовать в выставке. И конечно же, приглашаем всех желающих посмотреть показы перспективных дизайнеров. Оценивать коллекции вместе со зрителями будут международные эксперты, байеры, блогеры и журналисты», — рассказала Сергунина.

Выставка-презентация проводится при поддержке Национальной палаты моды и столичного Департамента предпринимательства инновационного развития.

Как сообщил глава Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин, Futurum Moscow организован как центр притяжения для московской творческой молодёжи.

«Правительство Москвы оказывает поддержку представителям креативных индустрий. Им компенсируют до 50% затрат на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях, на продвижение на отечественных маркетплейсах», — сказал Фурсин.

Ранее телеканал «360» рассказал, как в Московской области субсидируются культурные проекты.