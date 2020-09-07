В Москве рассказали об объёмах кредитования МСП

Объём субсидий и грантов для предпринимателей столицы превысил 1 млрд рублей.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Только по итогам трёх последних отраслевых комиссий специалисты департамента предпринимательства и инновационного развития города одобрили 58 заявок на сумму почти 44 млн рублей.

Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что всего на сегодняшний день выделено 1,3 млрд рублей по 858 обращениям от представителей бизнеса. Ещё порядка 900 заявок на сумму 810 млн рублей находятся на рассмотрении. 5,4 тыс. компаний собираются продлить заявочную кампанию до 1 октября и в ближайшее время подать документы.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро, СПАРК и Frank RG сообщила, что в апреле — июне 2020 года малый и средний бизнес взяли займов на 699,5 млрд рублей, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.