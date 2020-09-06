Пожар в старинном доме в центре Ростова-на-Дону потушен

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Пожар в доме дореволюционной постройки в центре Ростова-на-Дону потушен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Ростовской области.
Пожар в старинном доме в центре Ростова-на-Дону потушен
  • © 61.mchs.gov.ru

Пожар был ликвидирован в 19:33, уточняет агентство.

Как стало известно ранее, в центре Ростова-на-Дону загорелся двухэтажный дом дореволюционной постройки на площади около 150 кв. м.

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