Пожар в старинном доме в центре Ростова-на-Дону потушен

Пожар в доме дореволюционной постройки в центре Ростова-на-Дону потушен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Ростовской области.

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Пожар был ликвидирован в 19:33, уточняет агентство. Как стало известно ранее, в центре Ростова-на-Дону загорелся двухэтажный дом дореволюционной постройки на площади около 150 кв. м.