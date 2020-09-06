Пожар в старинном доме в центре Ростова-на-Дону потушен
Пожар в доме дореволюционной постройки в центре Ростова-на-Дону потушен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Ростовской области.
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Пожар был ликвидирован в 19:33, уточняет агентство.
Как стало известно ранее, в центре Ростова-на-Дону загорелся двухэтажный дом дореволюционной постройки на площади около 150 кв. м.
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