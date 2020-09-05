Шойгу поблагодарил коллегу из Китая за сотрудничество с Россией

Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил китайского коллегу Вэя Фэнхэ за внимание, уделяемое развитию военного и военно-технического сотрудничества России и Китая.

«Несмотря на пандемию, в этом году вы уже второй раз посещаете Россию. Признателен за внимание, которое вы уделяете развитию военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Он отметил, что обмен опытом военных медиков России и Китая во время пандемии коронавируса подчеркивает высокий уровень отношений двух стран.

Ранее сообщалось, что подмосковном Алабине прошёл финал турнира по танковому биатлону в рамках международных армейских игр «АрМИ-2020». В решающем заезде победу одержал российский экипаж, второе место заняла команда из Китая.