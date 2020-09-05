В Москве уже 100 тысяч человек сделали прививку от гриппа

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве прививку от гриппа сделали уже 100 тыс. человек.

Она рассказала, что «уже 100 тыс. человек прошли вакцинацию за первые дни кампании — это в 1,3 раза больше, чем в прошлом году».

«Мы видим повышенный спрос среди жителей, особенный ажиотаж наблюдается рядом с мобильными пунктами вакцинации», — цитирует ТАСС Ракову.

По её словам, «там прививку сделали уже более 33 тыс. москвичей, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году».

«На фоне такого высокого спроса мы приняли решение открыть дополнительные точки, чтобы минимизировать время ожидания прививки», — заявила заммэра.

Она также сообщила, что «десять дополнительных пунктов вакцинации уже начали свою работу с сегодняшнего дня».

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане стартовала вакцинация против гриппа.