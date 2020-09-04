В Госдуме прокомментировали планы по удвоению московского метро

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Член комитета Госдумы по транспорту Сергей Тен прокомментировал планы по удвоению московского метро.
В Госдуме прокомментировали планы по удвоению московского метро
  • РИА Новости

«Это закономерное поступательное движение», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, уже несколько лет существует такая площадка, как столичный транспортный узел, в которой участвуют и власти Москвы, и власти Московской области.

«Думаю, это следующий шаг — создание совместного предприятия под эгидой московского метро, которое захватывает и близлежащие города Московской области. А может, и до границ области. Логика в этом есть», — отметил Тен.

Ранее портал kp.ru сообщал, что станцию «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии Московского метрополитена планируют открыть в 2022 году.

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