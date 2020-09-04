В Нижегородской области проверяют сообщения о падении футбольных ворот на ребёнка

В Нижегородской области проверяют сообщения о падении металлических футбольных ворот на ребёнка.

Об этом информирует newsnn.ru со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в Володарском районе. Пострадал девятилетний мальчик.

Информация о произошедшем появилась в соцсетях 3 сентября.

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Крыму организовали проверку по факту падения футбольных ворот на школьника.