В Нижегородской области проверяют сообщения о падении футбольных ворот на ребёнка
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Об этом информирует newsnn.ru со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.
По имеющимся данным, инцидент произошёл в Володарском районе. Пострадал девятилетний мальчик.
Информация о произошедшем появилась в соцсетях 3 сентября.
Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Крыму организовали проверку по факту падения футбольных ворот на школьника.