В Нижегородской области проверяют сообщения о падении футбольных ворот на ребёнка

Короткая ссылка
В Нижегородской области проверяют сообщения о падении металлических футбольных ворот на ребёнка.
В Нижегородской области проверяют сообщения о падении футбольных ворот на ребёнка
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Об этом информирует newsnn.ru со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в Володарском районе. Пострадал девятилетний мальчик.

Информация о произошедшем появилась в соцсетях 3 сентября.

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Крыму организовали проверку по факту падения футбольных ворот на школьника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить