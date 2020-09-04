В Оренбургской области завели дело по факту смерти девочки в больнице

В Оренбургской области завели уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки в Беляевской районной больнице. Она скончалась в реанимационном отделении.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное СУ СК России.

Статья — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Установлено, что девочка была доставлена в приёмное отделение рано утром 30 августа. Она жаловалась на отёк правого плеча, боль в правом плече, слабость в ногах, другие боли. На следующий день пациентку перевели в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Она скончалась.

Экспертиза показала, что причиной смерти стала двусторонняя бактериальная пневмония.

Как выяснили следователи, с 27 по 29 августа девочка обращалась в это же медучреждение с жалобами на аналогичные боли.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области проводят проверку по факту смерти пациентки в больнице.