В Минспорта Татарстана рассказали о деятельности ведомства

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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал на пресс-конференции об итогах работы министерства за I полугодие 2020 года.
В Минспорта Татарстана рассказали о деятельности ведомства
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

«Одна из ключевых задач, которую перед нами ставит правительство и президент страны, — это достичь по стране показателей в 55% россиян, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. Для себя мы всегда ставим планку выше и намерены показать 57%. Это порядка двух миллионов татарстанцев», — прокомментировал Леонов.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что в рамках городской программы «Здоровая Москва» на бесплатные занятия по уличным видам спорта «Спортивные выходные» через центры госуслуг записались более 1,5 тыс. человек.

 

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